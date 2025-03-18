Он также полностью поддерживает идею перемирия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Рютте верит в успех Трампа

Рютте отметил, что полностью доверяет способности американского лидера обеспечить стабильный мир, а также отметил, что считает "замечательным" то, что представители Украины и США согласовали предложение о прекращении огня на встрече в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

Генсек НАТО также отверг предположение, что Трамп может быть слишком доверчивым в отношении Путина.

Он очень хорошо знает президента Путина с его первого срока. Поэтому он знает, как он должен убедиться, что он сможет заключить сделку. Я полностью в это верю,

– заявил Рютте.

Напомним, Трамп и Путин обсудят освобождение Запорожской АЭС и полный вывод украинских войск с территории России, считает Вениславский.