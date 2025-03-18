Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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О чем будут говорить Трамп и Путин

По мнению Вениславского, Москва заинтересована в прекращении огня, но в то же время Путин будет пытаться выбить для себя максимальные уступки. Впрочем, Вениславский считает, что Трамп не поддержит ультимативные требования Кремля.

"Трамп, он – достаточно прагматичный человек, он определенно не будет идти на уступки для Путина. Я думаю, что будут ключевые вещи – это полный вывод Вооруженных сил Украины с территории Российской Федерации и граница разграничения или линия, на которой будут остановлены боевые действия. Будет ли это нынешняя линия, или Путин будет вынужден будет куда-то откатиться ... Я думаю, что вероятность того, что какие-то территории Украины будут дополнительно оккупированы, приближается к нулю. С точки зрения аргументов президента Соединенных Штатов может идти вопрос только об освобождении определенных территорий Российской Федерацией, в том числе Запорожской АЭС, о чем он неоднократно заявлял. Поэтому я думаю, что все будет зависеть от тех аргументов, которые Трамп выдвинет против Путина и которые заставят Путина идти на те или иные уступки", – сказал Вениславский.

Относительно возможных компромиссов от Украины, депутат отметил, что американский лидер как "миротворец" должен давить на обе стороны конфликта. Однако никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может.

В то же время Вениславский признает, что быстрое военное освобождение всех оккупированных территорий пока невозможно:

Мы осознаем то, что на сегодняшний день у нас военных возможностей освободить быстро все территории Украины, которые являются временно оккупированными, нет. Поэтому статус этих территорий может остаться временно оккупированным. Но все равно мы их когда-то освободим. Дипломатическим путем, или военным – это уже вопрос будет понятным в краткосрочной, или в среднесрочной, или долгосрочной перспективе,

– отметил Вениславский.

Напомним, по словам представителя Кремля Пескова, диалог Трампа и Путина ожидается примерно в 16 – 18 часов по московскому времени (17 – 19 по Киеву).

он также пояснил, что Путин и Трамп должны обсудить и нормализацию отношений России и США. Также они обсудят ситуацию в Украине.