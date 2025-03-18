Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа состоится 18 марта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Может стать поворотным моментом: что изменит разговор Трампа с Путиным

Что известно о разговоре

По словам Пескова, диалог ожидается примерно в 16 – 18 часов по московскому времени

он также пояснил, что Путин и Трампу должны обсудить и нормализацию отношений России и США. Также они обсудят ситуацию в Украине.

В то же время Кремль еще не определил формат объявления результатов телефонного разговора президентов.

Действительно были определенные обсуждения. И Уиткофф был в Москве, и в Стамбуле были переговоры. И раньше был первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенные понимания есть, бесспорно,

– отметил пресс-секретарь Путина.

По его словам, также есть и большое количество вопросов.

Ранее Стив Уиткофф рассказывал, что президент США Дональд Трамп планировал телефонный разговор с Владимиром Путиным, но точная дата не разглашалась.