Речник Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков підтвердив, що розмова Путіна та Трампа відбудеться 18 березня. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про розмову

За словами Пєскова, діалог очікується приблизно о 16 – 18 годині за московським часом

️Він також пояснив, що Путін і Трампу мають обговорити і нормалізацію відносин Росії і США. Також вони обговорять ситуацію в Україні.

Водночас Кремль ще не визначив формат оголошення результатів телефонної розмови президентів.

Справді були певні обговорення. І Віткофф був у Москві, і в Стамбулі були переговори. І раніше була перша телефонна розмова двох президентів. Тому певні розуміння є, безперечно,

– зазначив речник Путіна.

За його словами, також є і велика кількість питань.

Раніше Стів Віткофф розповідав, що президент США Дональд Трамп планував телефонну розмову з Владіміром Путіним, але точна дата не розголошувалась.