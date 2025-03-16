А також поділився результатами своєї зустрічі з російським диктатором. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Віткоффа в ефірі CNN.

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Коли відбудеться розмова Трампа з Путіним

За даними Віткоффа, телефонна розмова Трампа та Путіна очікується на наступному тижні. Проте наразі невідомо, коли саме розмовлятимуть політики.

Окрім цього, спецпосланник США з питань Близького Сходу прокоментував свою зустріч з Путіним у Москві та заявив, що вона "була позитивною" і тривала близько 3 – 4 годин. Віткофф переконаний, що російський диктатор нібито приймає філософію Трампа і вони обидва виступають за припинення військових дій в Україні.

Варто додати, що Москва та Вашингтон також проводять консультації для підготовки зустрічі Трампа та Путіна. Проте наразі контакти тривають не на президентських, а на інших рівнях. Водночас помічник президента Росії Юрій Ушаков сказав, що зустріч організують тоді, як тільки виникне необхідність.