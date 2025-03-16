Генеральна ліцензія 8L Міністерства фінансів США давала "червоне світло" для здійснення операції щодо енергетики з 12 підсанкційними банками Росії. Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц розповів 24 Каналу, як не продовження цієї ліцензії вплине на економіку Росії.

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У 2022 році не було альтернативних рішень

Ліпсіц наголосив, що на початку запровадження санкцій проти Росії була ідея, що потрібно її покарати, але при цьому не ущемити інтереси США в енергетичному секторі. Тому по цих операціях вони зробили виключення, яке діяло майже три роки, і тільки зараз його закрили.

Уряд України напевно знав про дію цієї ліцензії, але мовчав, щоб не зіпсувати відносини зі Сполученими Штатами. Занадто важливо було для України отримувати від них зброю, щоб вистояти у війні,

– пояснив доктор економічних наук.

Проте якби ліцензія не була видана адміністрацією Джозефа Байдена у 2022 році, то тоді, за його словами, це був би серйозний удар по економіці Росії.

Тоді не було альтернативних рішень, однак за три роки Росія вибудувала доволі багато варіантів обходження та проштовхування платежів. В російському бізнесовому середовищі, як зазначив доктор економічних наук, навіть виникла окрема галузь посередників, які проводять платежі з імпорту та експорту, обходячи всі банківські санкції.

Зверніть увагу! Ліцензію 8L в лютому 2022 року вперше видала адміністрація Джозефа Байдена і це сталося після повномасштабного вторгнення. Вона закінчилась 12 березня 2025 року, і після цього Дональд Трамп не продовжив її дію.

Ті, хто проводять ці угоди, розповідають, що іноді, щоб замаскувати їх, вони відбуваються з використанням 60 валют різних країн,

– зауважив Ігор Ліпсіц.

За три роки створені альтернативні канали платежів. Зараз, за його словами, це ударить по Росії доволі сильно, але не катастрофічно. Якби це сталося у 2022 році, удар був би дуже потужним, тому що Росія ще не вибудувала відповідну систему. Однак за останні роки вона побудована, і зможе пом'якшити зараз цей удар.

Нагадаємо, що дії Дональда Трампа щодо не продовження ліцензії 8L призведуть до того, що європейські країни та союзники США більше не зможуть купувати енергоносії у Росії без накладення санкцій з боку США. Така тактика Трампа, на думку кореспондента Fox News Едварда Лоуренса, спрямована на те, щоб припинити війну в Україні. США продовжать введення санкцій, що є одним із "ключових важелів" для досягнення миру в Україні.

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