Компанії готуються до пом'якшення

Кремль хоче сформувати перелік критичних обмежень, які можуть стати предметом обговорення під час переговорів із США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Підприємства отримали спеціальні анкети, де мають зазначити найбільш болючі наслідки санкцій. Зокрема, бізнес скаржиться на труднощі з міжнародними розрахунками та санкції проти російського флоту нафтових танкерів.

Аналітики зазначають, що найімовірнішим варіантом пом’якшення може стати зняття вторинних санкцій, які стосуються компаній із третіх країн – через них Росія намагається обходити обмеження.

Зауважте! Це також може відкрити ширший доступ до системи платежів "Мир", яку Росія використовує замість Visa та Mastercard.

Які санкції можуть пом'якшити

Після вторгнення в Україну у 2022 році великі російські банки були відключені від системи SWIFT, що обмежило доступ до розрахунків у доларах і євро. Відтоді російські компанії змушені користуватися альтернативними валютами та шукати обхідні шляхи через треті країни.

Як пише Reuters, зняття санкцій із банків та SWIFT могло б значно полегшити ситуацію для Росії, хоча швидке вирішення цього питання малоймовірне. Аналітик Renaissance Capital Андрій Мелашченко зазначає, що навіть якщо США послаблять тиск, Європа не обов’язково підтримає це рішення, а отже, платіжна інфраструктура повноцінно не відновиться.

Цікаво! Ймовірнішим виглядає пом’якшення вторинних санкцій, які стосуються компаній із третіх країн і дозволяють Росії обходити обмеження. Через неясність у застосуванні цих санкцій багато банків у Китаї не ризикують працювати з Росією, що створює затримки платежів і ускладнює фінансові операції.