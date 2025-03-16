Генеральная лицензия 8L Министерства финансов США давала "красный свет" для осуществления операции по энергетике с 12 подсанкционными банками России. Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, как не продление этой лицензии повлияет на экономику России.

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В 2022 году не было альтернативных решений

Липсиц отметил, что в начале введения санкций против России была идея, что нужно ее наказать, но при этом не ущемить интересы США в энергетическом секторе. Поэтому по этим операциям они сделали исключение, которое действовало почти три года, и только сейчас его закрыли.

Правительство Украины наверняка знало о действии этой лицензии, но молчало, чтобы не испортить отношения с Соединенными Штатами. Слишком важно было для Украины получать от них оружие, чтобы выстоять в войне,

– объяснил доктор экономических наук.

Однако если бы лицензия не была выдана администрацией Джозефа Байдена в 2022 году, то тогда, по его словам, это был бы серьезный удар по экономике России.

Тогда не было альтернативных решений, однако за три года Россия выстроила довольно много вариантов обхождения и проталкивания платежей. В российской бизнес-среде, как отметил доктор экономических наук, даже возникла отдельная отрасль посредников, которые проводят платежи по импорту и экспорту, обходя все банковские санкции.

Обратите внимание! Лицензию 8L в феврале 2022 года впервые выдала администрация Джозефа Байдена и это произошло после полномасштабного вторжения. Она закончилась 12 марта 2025 года, и после этого Дональд Трамп не продлил ее действие.

Те, кто проводят эти сделки, рассказывают, что иногда, чтобы замаскировать их, они происходят с использованием 60 валют разных стран,

– отметил Игорь Липсиц.

За три года созданы альтернативные каналы платежей. Сейчас, по его словам, это ударит по России довольно сильно, но не катастрофически. Если бы это произошло в 2022 году, удар был бы очень мощным, потому что Россия еще не выстроила соответствующую систему. Однако за последние годы она построена, и сможет смягчить сейчас этот удар.

Напомним, что действия Дональда Трампа относительно не продления лицензии 8L приведут к тому, что европейские страны и союзники США больше не смогут покупать энергоносители у России без наложения санкций со стороны США. Такая тактика Трампа, по мнению корреспондента Fox News Эдварда Лоуренса, направлена на то, чтобы прекратить войну в Украине. США продолжат введение санкций, что является одним из "ключевых рычагов" для достижения мира в Украине.

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