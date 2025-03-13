Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Fox News Эдварда Лоуренса. Эту информацию ему предоставили осведомленные источники.

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Эдвард Лоуренс рассказал, что его собеседник отметил, что так называемая генеральная лицензия 8L Министерства финансов США, которая позволяла осуществлять операции, "связанные с энергетикой", с 12 подсанкционными банками России, закончилась 12 марта. После этого Дональд Трамп не продлевал ее действие.

Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не могут покупать энергоносители у России без наложения санкций со стороны США,

– отметил источник.

Собеседник убеждает, что это такая тактика американского президента, чтобы прекратить российское вторжение в Украину. В частности, осведомленный источник сказал журналисту, что администрация президента США сосредоточена на прекращении боевых действий и продолжении переговоров об окончании войны в Украине.

"Знакомый источник говорит, что Соединенные Штаты продолжат внедрять санкции, которые остаются одним из ключевых рычагов для достижения этой цели", – написал Лоуренс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не подтвердил действие генеральной лицензии. После этого официальных комментариев по этому вопросу не было.

Стоит отметить, что в генеральной лицензии 8L отмечалось, что исключения для операций с подсанкционными банками касаются транзакций по природному газу, нефти и нефтепродуктов, угля, урана и соответствующих технологий. Фактически генеральная лицензия позволяла российским банкам обрабатывать платежи за российские энергоносители, прежде всего нефть.

По состоянию на 13 марта лицензия, которую впервые выдала администрация Джо Байдена в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения, так и не была возобновлена.