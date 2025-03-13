Сколько на нефти потеряла Россия в феврале

В своем ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство сообщило, что в прошлом месяце производители России экспортировали 7,28 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки. Это на 100 000 баррелей в день меньше, чем в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно данным Международного энергетического агентства:

ежедневный экспорт сырой нефти увеличился на 90 000 баррелей, достигнув 4,61 миллиона баррелей;

в то время, как экспорт нефтепродуктов снизился на 190 000 баррелей, составив 2,67 миллиона баррелей из-за атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Агентство оценивает ежедневную добычу сырой нефти в России в феврале на уровне 9,12 миллиона баррелей, что на 80 000 баррелей меньше по сравнению с январем.

Агрессивные санкции против российской нефти

В начале января администрация Джозефа Байдена ввела наиболее жесткие ограничения на российскую нефтяную промышленность. В черный список попали несколько танкеров, трейдеров, российские страховые компании и два крупных производителя: "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз".

После короткого периода неопределенности объемы экспорта в основном восстановились. Поскольку фрахтовые ставки отреагировали на сокращение доступности судов после санкций в отношении 183 танкеров, рост транспортных расходов, последовавший за этим, оказывал давление на снижение цен на российскую сырую нефть,

– говорится в отчете МЭА.

По оценкам Международного энергетического агентства, на основе данных Argus Media Group и Kpler, средняя цена на российскую сырую нефть в прошлом месяце снизилась на 6,91 доллара США за баррель, достигнув 61,09 доллара США за баррель.