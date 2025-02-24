Рішучі дії проти агресора

В Європі всі хочуть уникнути продовження війни. Саме тому важливо діяти рішуче проти агресора, аби досягти миру через силу, заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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За її словами, сьогодні міністри закордонних справ європейських країн обговорили нові ініціативи щодо посилення військової допомоги Україні, і ці пропозиції отримали широку підтримку серед учасників зустрічі.

ЄС стоїть поряд з Україною, ми обіцяли це, і ми це робимо. Сьогодні ми ухвалили важливі рішення, зокрема, 16 пакет санкцій, які включають декілька важливих моментів, і ми продовжуємо працювати над 17 пакетом,

– наголосила Каллас.

Що буде у 17-му пакеті санкцій

За її словами, деталі цих пропозицій, зокрема цифри, будуть обговорюватися та вирішуватися під час надзвичайного Європейського саміту 6 березня.

Деталі цих пропозицій, й особливо цифри, будуть обговорюватися й вирішуватися під час надзвичайного Європейського саміту 6 березня. Ми маємо поставити Україну в позицію сили. Україна має бути спроможною сказати "ні" поганій угоді,

– підкреслила Каллас.

Каллас також нагадала, що саме сьогодні минає три роки з початку російської війни проти України. За її словами, немає жодних сумнівів у тому, хто є агресором, а хто – жертвою в цій ситуації. Росія почала бомбардування України 24 лютого 2022 року і продовжує це робити й досі.