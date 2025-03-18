Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала предположил, что глава Кремля придержится 30-дневного перемирия, однако пока непонятно, кто будет фиксировать соблюдение режима тишины. Возможно, об этом станет известно в ближайшие дни.

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Вторая фаза переговоров будет более сложной и длительной

Желиховский озвучил, что после телефонного разговора Трампа с Путиным может быть внесена ясность по поводу того, с какой даты может начаться перемирие, которое продлится в течение месяца, а также, кто будет следить за его возможным нарушением. Он отметил, что для выполнения этой миссии нужен независимый наблюдатель или несколько таких.

"Этот разговор может стать поворотным моментом во всей этой переговорной эпопее. Думаю, что он будет итоговым на этом этапе, который касается введения 30-дневного перемирия между Украиной и Россией. Если режим прекращения огня действительно заработает, не исключено, что тогда начнется новая фаза переговоров", – отметил Желиховский.

Эксперт-международник уверен, что вторая фаза будет более сложной, насыщенной и долговременной, принимая во внимание то, что уже будет идти работа на заключением соглашения между Киевом и Москвой о перемирии на длительный срок.

Если говорить о первом этапе, то пока никаких условий выдвигаться не будет, потому что это пробный камень. Это будет тестирование готовности сторон не совершать атаки друг против друга, чтобы прекратились боевые действия и можно было готовиться к следующей стадии переговоров,

– озвучил Желиховский.

По его мнению, сейчас стороны не будут выдвигать условия политического характера, это будет во время второй стадии переговоров, когда будет обсуждаться долговременное перемирие. Тогда, как заметил эксперт-международник, будет много ловушек.

Путин как раз бы и хотел, чтобы в эту ловушку попала Украина, поэтому будет делать все возможное, чтобы понравиться Трампу. А президенту США может импонировать только то, чтобы Путин придерживался режима прекращения огня.

"Тогда у него будет возможность представить это перед своими гражданами как победу в период своей второй президентской каденции. Путин тоже будет показывать, что он миротворец, будет готовить российский народ к победе в этой войне", – заметил Желиховский.

Какие есть риски во время первого и второго этапов переговоров?

Глава Кремля, по убеждению кандидата политических наук, в следующей фазе переговорного процесса будет настаивать на выполнении Украиной ряда требований, которые будет выдвигать.

"Не хотелось, чтобы это обернулось для Украины катастрофой, чтобы не осуществляли на нее давление, хотя не исключаю, что такое может быть, потому что для Трампа важно, чтобы заработал режим длительного прекращения огня и чтобы мирное соглашение можно было подписать до наступления 100 дней его пребывания в Овальном кабинете", – объяснил Желиховский.

Сейчас существует много рисков, поэтому, как отметил эксперт-международник, украинской дипломатии и политикуму нужно отстаивать национальные интересы Украины, не допустить, чтобы ее можно было поделить или навязать невыгодный ей нейтралитет, условия того, какими должны быть ВСУ.

Есть риск и во время 30-дневного перемирия. Он, как объяснил Желиховский, заключается в том, что США могут прекратить предоставлять Украине военную помощь, на чем настаивает Кремль. Самая большая опасность этой ситуации в том, что это может перейти в долговременное решение со стороны Белого дома.

Риски могут возникнуть и относительно гарантий безопасности. Ведь пока никто однозначно не может сказать, какими они будут: будет ли размещен миротворческий контингент на линии разграничения или нет. Москва сегодня выступает против этого. Однако уже ориентировочно 30 стран заинтересованы присоединиться к "коалиции желающих".