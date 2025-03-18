Есть опасения, что Путин может убедить Трампа в законности своих претензий на Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal і Bloomberg.

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Как Трамп будет пытаться убедить Путина

Кремль, вероятно, потребует от Украины территориальных уступок или других гарантий в обмен на прекращение боевых действий. Издание добавляет, что Москва уже дала понять, что не рассматривает возможность быстрого урегулирования конфликта.

В частности, в МИД России заявили, что любое мирное соглашение должно предусматривать нейтральный статус Украины и исключать размещение европейских миротворцев, что противоречит позиции Киева и его западных союзников по мирному соглашению.

По информации Bloomberg, Путин пока избегает конкретного ответа о прекращении огня. Он заявляет, что не возражает против этой идеи в целом, но выдвигает определенные условия.

В таких обстоятельствах критики Трампа опасаются, что он может пойти на уступки Кремлю без согласия Украины, что поставит президента Владимира Зеленского в сложное положение.

"Худшим вариантом было бы то, что Трамп убедится в законности и приемлемости претензий Путина, а потом будет оказывать давление на Украину, чтобы она их приняла. Главная цель Трампа - просто прекратить боевые действия, поэтому вполне возможно, что он будет оказывать давление на Украину, чтобы та отказалась от некоторых своих территорий или от доступа к экономическим или промышленным объектам, чтобы достичь мира", – сказала Энн Мари Дейли, исследовательница политики в отношении России и военных вопросов в RAND