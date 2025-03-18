Є побоювання, що Путін може переконати Трампа у законності своїх претензій на Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal і Bloomberg.

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Як Трамп намагатиметься переконати Путіна

Кремль, ймовірно, вимагатиме від України територіальних поступок або інших гарантій в обмін на припинення бойових дій. Видання додає, що Москва вже дала зрозуміти, що не розглядає можливість швидкого врегулювання конфлікту.

Зокрема, у МЗС Росії заявили, що будь-яка мирна угода має передбачати нейтральний статус України та виключати розміщення європейських миротворців, що суперечить позиції Києва та його західних союзників щодо мирної угоди.

За інформацією Bloomberg, Путін наразі уникає конкретної відповіді щодо припинення вогню. Він заявляє, що не заперечує проти цієї ідеї загалом, але висуває певні умови.

У таких обставинах критики Трампа побоюються, що він може піти на поступки Кремлю без згоди України, що поставить президента Володимира Зеленського у складне становище.

"Найгіршим варіантом було б те, що Трамп переконається в законності та прийнятності претензій Путіна, а потім чинитиме тиск на Україну, щоб вона їх прийняла. Головна мета Трампа - просто припинити бойові дії, тому цілком можливо, що він чинитиме тиск на Україну, щоб та відмовилася від деяких своїх територій або від доступу до економічних чи промислових об'єктів, щоб досягти миру", – сказала Енн Марі Дейлі, дослідниця політики щодо Росії та військових питань у RAND