Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з Путіним буде зосереджена на обговоренні територій і активів, які Росія може зберегти у разі припинення вогню.

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Трамп обговорюватиме з Путіним українські землі

Журналісти наголосили, що він фактично визнав готовність вести переговори про "винагороду" агресору за роки війни. Головна увага під час розмови буде приділена саме українським територіям.

Я думаю, що ми будемо говорити про землю, це багато землі. Ми будемо говорити про електростанції,

– заявив Трамп, очевидно натякаючи на Запорізьку АЕС.

За даними The New York Times, Трамп та його оточення намагаються позиціонувати переговори як повторення Ялтинської конференції 1945 року, коли світові лідери вирішували долю Європи.

В адміністрації президента вже натякнули, що Росія з великою ймовірністю збереже контроль над Кримом та окупованими територіями на сході України. Водночас Трамп не розкриває, чи буде він намагатися стримати амбіції Путіна.

В українському уряді заяви Трампа та його команди сприймають із насторогою. За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, будь-які спроби представити ситуацію так, начебто Трамп погодився віддати Росії українські території, є медійною маніпуляцією.

Ні, звісно ж, у статті NYT не йдеться, що "Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль РФ". Ніхто і не може передати Росії ніякий порт. Більше того, в статті йдеться, що неназвані "українські чиновники" переживають, що під час діалогу США і РФ можуть розглядатися територіальні претензії Путіна, можливо, з портом Одеса,

– наголосив Коваленко.

Він додав, що подібні заяви базуються на непідтверджених інсайдах і не мають нічого спільного з реальністю.

За даними видання, Трамп фактично підтвердив готовність обговорювати з Путіним можливі поступки Україні, однак офіційні особи США поки уникають публічного визнання такого сценарію. Українська влада запевняє, що жоден лідер не може ухвалювати рішення про територіальну цілісність України без її згоди.