Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что президент Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин являются "очень хорошими друзьями" и сосредоточены на укреплении отношений между Вашингтоном и Москвой.

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Трамп и Путин работают над общими интересами

Габбард отметила, что отношения между США и Россией имеют "давние корни" и что Трамп стремится их расширять. По ее словам, американский президент выступает за партнерство, основанное на "мире, процветании, свободе и безопасности".

У нас есть два лидера двух крупных стран, которые являются очень хорошими друзьями и сосредоточены на том, как укрепить общие цели и интересы,

– подчеркнула глава Нацразведки США.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию, поскольку на фоне полномасштабной войны России против Украины такие "дружеские" отношения могут свидетельствовать о возможных уступках Кремлю со стороны Вашингтона.