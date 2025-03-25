В комментарии для "Радио Свобода" представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, что означает прекращение огня в море, передает 24 Канал.

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Каким перемирие на море видит Украина

По словам Плетенчука, для украинской стороны перемирие на море – это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры. Представитель ВМС уточнил, что именно так видит перемирие в Черном море наша страна. В то же время, пока не известно, каким его видит Россия.

Капитан третьего ранга отметил, что открытым остается вопрос о том, что именно может считаться морской компонентой в прекращении огня на море. То есть, пока не понятно, будет ли распространяться перемирие на удары баллистикой с территории временно оккупированного Крыма и запуски "Шахедов" с мыса Чауда и Приморско-Ахтарска. Тоже самое касается и ракет, которые россияне запускают с самолетов из акватории Черного моря.

У Трампа отметили, что Украина и Россия могут договориться о введении моратория на боевые действия в Черном море в ближайшее время.