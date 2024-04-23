Напомним, в результате стрельбы на Виннчине погиб 20-летний правоохранитель. Коллега погибшего полицейского получил ранения.

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Что рассказали в ГБР

Во вторник, 23 апреля, в эфире телемарафона советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказывала, какое наказание грозит подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области.

Она отметила, что на данном этапе, стоит внести определенную ясность в расследовании уголовных производств, чтобы не было путаницы.

Что касается по факту убийства – расследует Национальная полиция, ГБР расследует уголовное производство по факту дезертирства военнослужащих,

– объяснила Сапьян.

Советник по коммуникациям ГБР напомнила хронологию событий. "19 апреля этого года эти военнослужащие, отец и сын, самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они украли табельный пистолет, а как оказалось, что и не только. Около 2 часов ночи 20 апреля в Винницкой области они попали в правоохранителей и убегают с места происшествия. Их задерживают 21 апреля в Одесской области. Они получили от ГБР подозрение в дезертирстве с оружием, осуществлено в условиях военного положения", – рассказала Сапьян.

Известно, что злоумышленникам избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Если говорим о наказании, которое они могут понести, после того, как обвинительный акт попадет в суд. То только дезертирство – от 5-12 лет лишения свободы. А если мы добавим еще факт посягательства на жизнь полицейского – то весьма вероятным остается пожизненное заключение,

– добавила она.

Журналисты поинтересовались, есть ли вероятность, что это дело, которое ведет полиция и ГБР, могут объединить.

"Если следствие и прокуратура, как процессуальный орган, будет считать, что так будет уместнее, то, конечно, я не исключаю такую возможность", – отметила советник по коммуникациям ГБР.

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