52-річному Валерію Васілаке та 26-річному Віталію Васілаке, яких підозрюють у нападі на поліцейських, обрали запобіжний захід. Суд вирішив тримати їх під вартою два місяці без права внесення застави.

Дивіться також Підозрюваний Валерій Васілаке розповів, хто саме застрелив патрульного Зарецького

Виступ Віталія Васілаке – молодшого з підозрюваних

Хлопець ударив поліцейського в обличчя, той упав. Другий поліцейський почав цілитися в хлопця, Віталій відійшов і забіг за машину. Йому здалося, що його батько, який був у машині, мертвий. Тому Віталій вистрілив у поліцейського.

Я дивився в автомобіль, чи немає напарника. Коли зрозумів, що він один, ми підійшли до дверей авто, я вдарив його, щоб він знепритомнів і ми з батьком поїхали далі. Але не очікував, що з'явиться другий поліцейський, який застосує зброю. Він відкрив вогонь у бік автомобіля, де сидів мій батько. В той момент я в стані шоку автоматично дістав зброю і вистрілив у нього,

– розказав він.

Віталій Васілаке на запитання судді відповів: так, розумів, що перед ним поліцейські. Він згоден, що вчинив злочин, і сказав, що дії поліцейських були законними. Про зроблене шкодує.

Що перевозили Васілаке і звідки в них зброя

Підозрюваний пояснив: був поза частиною у неофіційній відпустці, хотів провести час із батьком. Віталій спершу думав, буцімто поліцейський один – не знав, що патрульних двоє. Хлопець не хотів, аби правоохоронець дізнався, що знаходиться в ящику, бо тоді виникли би проблеми.

У багажнику родини Васілаке були "військові речі". Також стояли дві скриньки. Віталій сказав поліцейським, що там були берці, але насправді то були гранати Ф-1, по десять у кожній скриньці. Він залишив їх собі, коли був командиром підрозділу. Гранати хотів закопати у селі Чорномин Вінницької області, куди їхав із батьком. Продавати зброю не планували.

Дивіться також Водолази шукають, що перевозили нападники: Нацполіція розкрила нові деталі вбивства поліціянта

Які деталі справи відомі на цю мить

Усе, що відомо про вбивство поліцейського у Вінницькій області, ми зібрали тут. Із загиблим Максимом Зарецьким уже попрощалися.