Про це Валерій Василаке сказав у залі суду, де під час засідання 22 квітня обирають запобіжний захід нападникам.
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Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив,
– заявив підозрюваний.
Зброю нібито вкрав син
Валерій Василаке також сказав, що зброю, яка була в їхній автіці, вкрав син, а продавати її вони не планували. Те, що стріляв саме Віталій, заявив і прокурор під час судового засідання.
Він здійснив мінімум чотири постріли в поліцейського. Після скоєння злочину він викинув в озеро, яке розташоване неподалік будинку, боєприпаси, які вони перевозили, а саме гранати,
– сказав він.
Раніше повідомлялось, що підозрюваний планував разом із сином залишити територію України та виїхати до Молдови. Ці слова підтвердив і сам Валерій Василаке.
Напад на поліцейських на Вінниччині: коротко
- У Гайсинському районі Вінницької області в ніч на 20 квітня двоє чоловіків напали на поліцейських, які зупинили їх авто. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях.
- Унаслідок нападу загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. Він півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції. Його напарник отримав поранення та перебуває в лікарні. Зараз його стан середньо-тяжкий, але стабільний.
- 21 квітня фігурантів затримали в Одеській області: це батько і син віком 52 і 26 років. Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників.
- Причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині також повідомили про підозру у дезертирстві. Як встановили під час розслідування, військові самовільно покинули військову частину в Одеській області, а також викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.
- 22 квітня у місті Бершадь на Вінниччині Максима Зарецького провели в останню путь.