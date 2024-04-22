Про це Валерій Василаке сказав у залі суду, де під час засідання 22 квітня обирають запобіжний захід нападникам.

Читайте також "Все, давай, батя": тато вбитого поліцейського розповів про останню розмову з сином

Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив,

– заявив підозрюваний.

Зброю нібито вкрав син

Валерій Василаке також сказав, що зброю, яка була в їхній автіці, вкрав син, а продавати її вони не планували. Те, що стріляв саме Віталій, заявив і прокурор під час судового засідання.

Він здійснив мінімум чотири постріли в поліцейського. Після скоєння злочину він викинув в озеро, яке розташоване неподалік будинку, боєприпаси, які вони перевозили, а саме гранати,

– сказав він.

Раніше повідомлялось, що підозрюваний планував разом із сином залишити територію України та виїхати до Молдови. Ці слова підтвердив і сам Валерій Василаке.

Напад на поліцейських на Вінниччині: коротко