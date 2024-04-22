Максиму Зарецькому назавжди буде 20 років. Молодий правоохоронець служив у секторі реагування патрульної поліції.

До теми Нападників затримали, триває слідство: усе, що відомо про вбивство поліцейського на Вінниччині

На Вінниччині попрощалися із загиблим поліцейським

Як повідомили кореспонденти Суспільного, 22 квітня у місті Бершадь Вінницької області в останню провели поліцейського Максима Зарецького, який загинув 20 квітня під час нападу. Так, попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, колеги й місцеві жителі.

Інспектор сектору реагування патрульної поліції Олександр Якименко розповів, що Максим працював правоохоронцем вже півтора року. За цей час він зарекомендував себе з хорошого боку й був з колегами у дружніх відносинах.

По роботі до нього ніяких питань не було. Дуже хороша людина, був веселий, позитивний. Усі колеги з ним були в дружніх відносинах,

– поділився Якименко.

У Вінницькій області попрощалися з Максимом Зарецьким / Фото "Суспільне

Церемонія прощання з поліцейським почалася о 10-й ранку. Так, спочатку відбулася траурна хода від будинку Максима Зарецького до храму, а після – почалася служба.

Поліцейського Максима Зарецького провели в останню путь: дивіться відео

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким поліцейського Максима Зарецького. Вічна пам'ять!

Напад на поліцейського на Вінниччині: головне