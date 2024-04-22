Об этом Валерий Василаке сказал в зале суда, где во время заседания 22 апреля избирают меру пресечения нападавшим.

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Выстрелил сын. Он подумал, что полицейский меня застрелил,

– заявил подозреваемый.

Оружие якобы украл сын

Валерий Василаке также сказал, что оружие, которое было в их автомобиле, украл сын, а продавать его они не планировали. То, что стрелял именно Виталий, заявил и прокурор во время судебного заседания.

Он произвел минимум четыре выстрела в полицейского. После совершения преступления именно он выбросил в озеро, которое расположено неподалеку их дома, боеприпасы, которые они перевозили, а именно гранаты,

– сказал он.

Ранее сообщалось, что подозреваемый планировал вместе с сыном покинуть территорию Украины и уехать в Молдову. Эти слова подтвердил и сам Валерий Василаке.