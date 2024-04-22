Так, Володимир Зарецький бачився з сином буквально за кілька годин до цього. В ефірі телемарафону батько поліцейського розповів про їхню останню розмову, передає 24 Канал.

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Остання розмова з сином

За кілька годин до трагедії Максим Зарецький спілкувався з батьком. Хлопець був у гарному настрої, жартував.

Все нормально. Батя, так і так. Ще пожартували там туди-сюди. Каже, виклик один, другий. Пожартували. Все, давай, батя, все, пока. Дві години встав, що таке, не спиться. Подзвонили. Я вже так і зрозумів,

– поділився Володимир.

Рідні розповідають, що хлопець віддавався службі. Максим Зарецький мріяв про кар'єру спецпризначенця та був відданим своїй справі.

Хлопець ще навчався в Академії внутрішніх справ, однак, вже працював в поліції. Максим був цілеспрямованим, справедливим, займався спортом. Єдиний син у сім'ї.

Дата прощання з Максимом Зарецьким поки невідома. Родина чекає маму хлопця, що була на заробітках за кордоном.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Зарецького. Вічна пам'ять!

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