Встреча Трампа и Путина: историк объяснила, что сближает двух президентов

Дональд Трамп и Владимир Путин, которые должны встретиться на саммите в Хельсинки 16 июля, раскрывают свой потенциал в дипломатическом мире соотношение сил, где нет ни правил, ни норм.

Об этом для Le Monde пишет историк Майя Кандель, научный сотрудник Университета Париж III Новая Сорбонна (CREW).

Читайте также: Трамп может пойти на большие уступки Путину в обмен на что-то совсем незначительное, – журналистка

Саммит с Путиным необходимый Трампу, ведь это его любимое занятие во внешней политике – устраивать реалити-шоу, в что, по сути, превратилось американское президентство, говорится в статье.

Что же касается главы Кремля, то он может многое выиграть от встречи с американским лидером, к примеру – соглашение по Сирии и, в более широком смысле, относительно Ближнего Востока; сигнал об отстранении США в вопросе обороны Европы; признание законности аннексии Крыма со стороны Вашингтона, которое официально оформило бы новую серию пересмотра европейских границ, что сейчас крайне опасно, замечает автор публикации.

Поэтому причины для беспокойства у европейцев вполне реальные, продолжает Кандель.

Мы не знаем истинных причин привязанности Трампа к Путину, но это не имеет значения. Намного важнее является их схожесть во взглядах из многих пунктов: оба видят международные отношения без правил и норм и отвергают международные организации, которые сегодня переживают кризис. Два президента беспрестанно критикуют Евросоюз и НАТО, две фундаментальные организации Мероприятия, в том его значении, которое существует после окончания Второй мировой войны,

– объясняет историк.

Читайте также: Путин уже победил, – эксперт о предстоящей встрече главы Кремля с Трампом

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.