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Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: известно о еще одних переговорах на высоком уровне

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Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки
Встреча Трампа и Путина запланирована на 16 июля в Хельсинки / Getty images

Кроме встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки запланирована также встреча главы МИД России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-секретарь Госдепа США Хезер Нойерт.

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В частности, в документе говорится, что госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки на встрече президента с президентом России Владимиром Путиным 16 июля.

В рамках этого визита у главы Госдепа запланирована встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"В Хельсинки госсекретарь Помпео встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся России и США", – говорится в пресс-релизе Госдепа.

Кроме Лаврова, Помпео также планирует встретиться с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

12 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе состоялась встреча Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.

Теги: Финляндия Новости России Новости США Сергей Лавров Майк Помпео Развод Путина Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 Канал
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