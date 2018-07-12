Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: известно о еще одних переговорах на высоком уровне

Кроме встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки запланирована также встреча главы МИД России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Майком Помпео.

Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-секретарь Госдепа США Хезер Нойерт.

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В частности, в документе говорится, что госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в Хельсинки на встрече президента с президентом России Владимиром Путиным 16 июля.

.@SecPompeo will accompany @POTUS to #Finland for the President’s meeting with #Russia's President Vladimir Putin on July 16. While in Helsinki, the Secretary will meet with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and Finnish Foreign Minister Timo Soini. https://t.co/IMJcXwLOr8 pic.twitter.com/LSL7N7YZ20 — Heather Nauert (@statedeptspox) 12 липня 2018 р.

В рамках этого визита у главы Госдепа запланирована встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.



"В Хельсинки госсекретарь Помпео встретится с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся России и США", – говорится в пресс-релизе Госдепа.



Кроме Лаврова, Помпео также планирует встретиться с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

12 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе состоялась встреча Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.