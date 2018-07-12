Порошенко встретился с Трампом: известно, о чем говорили
В рамках саммита НАТО в Брюсселе Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.
О вопросах, которые успел обсудить с американским лидером, украинский президент рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе.
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Порошенко подтвердил, что говорил с Трампом о предстоящей встрече президента США с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки
Мы очень тщательно обсудили и предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16-го числа, тщательно обсужден вопрос "Северного потока-2,
– отметил Президент Украины.
Порошенко отметил, что не может рассказать журналистам все подробности встречи с Трампом, но заверил, что это был абсолютно доверительный разговор.
"Часть вещей, безусловно, из разговора с президентом Трампом не могу и не буду раскрывать, но это была искренняя беседа, и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет, и была абсолютная необходимость, чтобы перед Хельсинки нам нужно было поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Я этим разговором полностью доволен", – заверил Порошенко.
Порошенко подчеркнул, что на каждой встрече на этом саммите он поднимал вопрос об освобождении украинских заложников.
На каждой встречи, включая встречу с Эрдоганом, которая только что завершилась, и на которой прямо подчеркивалась важность освобождения украинских татар, – на всех встречах вопрос заложников был в приоритете,
– сказал глава государства.
Ранее Порошенко рассказал, чего ожидает от встречи Трампа с Путиным 16 июля в Хельсинки.