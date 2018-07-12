19:41
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Порошенко встретился с Трампом: известно, о чем говорили

369 Читати новину українською
Порошенко встретился с Трампом в Брюсселе
Порошенко встретился с Трампом в Брюсселе / Getty images

В рамках саммита НАТО в Брюсселе Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

О вопросах, которые успел обсудить с американским лидером, украинский президент рассказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

Читайте также: У ЕС и НАТО нет усталости от Украины, – Порошенко

Порошенко подтвердил, что говорил с Трампом о предстоящей встрече президента США с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки

Мы очень тщательно обсудили и предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16-го числа, тщательно обсужден вопрос "Северного потока-2,
– отметил Президент Украины.

Порошенко отметил, что не может рассказать журналистам все подробности встречи с Трампом, но заверил, что это был абсолютно доверительный разговор.

"Часть вещей, безусловно, из разговора с президентом Трампом не могу и не буду раскрывать, но это была искренняя беседа, и я очень доволен, что Украине был отдан приоритет, и была абсолютная необходимость, чтобы перед Хельсинки нам нужно было поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Я этим разговором полностью доволен", – заверил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что на каждой встрече на этом саммите он поднимал вопрос об освобождении украинских заложников.

На каждой встречи, включая встречу с Эрдоганом, которая только что завершилась, и на которой прямо подчеркивалась важность освобождения украинских татар, – на всех встречах вопрос заложников был в приоритете,
– сказал глава государства.

Ранее Порошенко рассказал, чего ожидает от встречи Трампа с Путиным 16 июля в Хельсинки.

Теги: Петр Порошенко Дональд Трамп Новости Украины Новости политики НАТО Новости США Северный поток-2
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка
сегодня, 19:01 Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка
Євгенія Мазур 37
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
76
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
200
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 132
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Посол Канады предостерег Украину от последствий создания "Национальных дружин"
 6 февраля , 13:41
Холодницкий подколол неистового Ляшко относительно выигрыша в лотерею и дома в Козине
 4 апреля , 13:45
Новый взгляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв от Авто24
 21 февраля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук