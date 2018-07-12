У ЕС и НАТО нет усталости от Украины, – Порошенко
Петр Порошенко заверил, что страны НАТО и в дальнейшем будут поддерживать Украину.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.
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По его словам, фактически в каждом выступлении на протяжении двух дней саммита звучали слова поддержки Украине.
Эта позиция, которую сегодня Украина имеет среди стран-членов НАТО, свидетельствует, что уровень поддержки Украины очень высокий. Имеем единство Европейского Союза и стран-членов НАТО и на сегодня нет никакой усталости, которую так хотели увидеть русские и «пятая колонна» внутри Украины, мы им этой радости не предоставили,
– отметил украинский президент.
В конце своего выступления Порошенко признался, что на протяжении последних 48 часов спал меньше трех часов, но итогам этого саммита доволен.
11-12 июля в Брюсселе состоялся саммит НАТО, для участия в котором пригласили лидеров Украины и Грузии. В рамках саммита Президент Украины Петр Порошенко встретился с мировыми лидерами, в частности, с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.