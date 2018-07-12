Генсек НАТО сделал заявление об ответственности России в войне на Донбассе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Востоке Украины остается серьезной, особую ответственность за это несет Россия.

Об этом сообщает Европейская правда.

С таким заявлением выступил Столтенберг во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе.

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"На Востоке Украины ситуация остается серьезной, с ежедневным нарушением режима тишины и прав человека...Россия несет особую ответственность. Она должна отвести свои войска и отозвать поддержку боевиков в Украине", – заявил генсек.

Столтенберг отметил, что НАТО имеет сильную позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и решительно осуждает нелегальную аннексию Крыма Россией.

Напомним, Венгрия не будет поддерживать Украину в стремлениях к членству в НАТО до тех пор, пока не улучшится ситуация с национальными меньшинствами. Будапешт требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть не примет замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского союза и НАТО.