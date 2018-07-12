Генсек НАТО заявил, что еще одна страна станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО заявил, что Грузия станет членом альянса.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Читайте также: Трамп выдвинул новые требования к странам-членам НАТО

Так, Столтенберг поздравил президента Грузии Георгия Маргвелашвили в штаб-квартире НАТО, отметив, что с момента первого заседания комиссии НАТО-Грузия прошло 10 лет и за это время партнерство стало более близким.

"Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Это вчера подтвердили главы стран-членов НАТО. Мы будем продолжать работать с вами, чтобы подготовиться к членству",

– заявил Столтенберг, обращаясь к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Столтенберг также отметил, что Грузия является надежным другом Альянса.

"Отношения НАТО с Грузией уникальные. Вы один из наиболее важных партнеров Альянса. И надежный друг", – добавил он.

Напомним, Президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп проведут встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО.

Венгрия не намерена поддерживать Украину до тех пор, пока не улучшится ситуация с национальными меньшинствами. Будапешт также требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести в него изменения. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть не примет замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского союза и НАТО.