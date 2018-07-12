Венгрия отказалась поддерживать сближение Украины и НАТО

Будапешт не намерен поддерживать Украину, пока не улучшится ситуация с национальными меньшинствами.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, опубликованном на сайте ведомства.

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По словам главы венгерского МИД, страна, которая заявляет про европейские и евроатлантические стремления, не может допустить распространения ультранационалистических настроений, направленных против нацменьшинств.

Венгрия дала понять, что ни в коем случае не может поддержать сближение Украины с НАТО, пока ситуация в этой сфере не улучшится,

– заявил Сийярто.

Он отметил, что правительство Венгрии продолжит защищать венгров, проживающих на территории Украины до тех пор, пока Киев не предоставит юридических гарантий.

Напомним, Венгрия также требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.