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Угорщина відмовилася підтримувати зближення України та НАТО

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Поки не покращиться ситуація з нацменшинами Будапешт не підтримуватиме Україна
Поки не покращиться ситуація з нацменшинами Будапешт не підтримуватиме Україна

Будапешт не має наміру підтримувати Україну доти, поки не покращиться ситуація з національними меншинами.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, яка опублікована на сайті відомства.

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За словами глави угорського МЗС, країна, яка заявляє про європейські та євроатлантичні прагнення, не може допустити поширення ультранаціоналістичних настроїв, спрямованих проти нацменшин.

Угорщина дала зрозуміти, що ні в якому разі не може підтримати зближення України з НАТО, поки ситуація в цій сфері не покращиться,
– заявив Сійярто.

Він зазначив, що уряд Угорщини продовжить захищати угорців, які проживають на території України доти, поки Київ не надасть юридичних гарантій.

Нагадаємо, Угорщина також вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини України Новини політики НАТО Угорщина
Джерело: 24 Канал
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