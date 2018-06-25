Новий закон про мови: Угорщина пригрозила Україні "опором"

Якщо в Україні ухвалять новий мовний закон, який прийде на заміну скасованому "закону Ківалова-Колесніченка", і документ не надаватиме угорській мові статус офіційної, то офіційний Будапешт буде чинити опір.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у коментарі "Європейській правді".

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За словами посадовця, є фундаментальний принцип, з якого виходить офіційний Будапешт: за міжнародним правом, вже надані меншинам права не можуть зменшуватися.

"І якщо до цього наявність 10% угорців у населеному пункті чи в районі дозволяла визначати мову цієї меншини офіційною, а новий закон підніме цю планку до 33% – то, звичайно ж, ми будемо опиратися", – підкреслив очільник МЗС Угорщини.

Водночас він зауважив, Угорщина розуміє, що український уряд прагне знизити російський вплив, у тому числі шляхом ухвалення відповідного закону про мову, натомість Будапешт, як переконує він, виступає про того, аби це відобразилось на угорській громаді.

"У мене одне питання: якщо мовиться про російську мову, то як у цій картині з’явилися ми, угорці? Ми хочемо забратися звідти! Таке враження, що Угорщина просто потрапила під роздачу! Але в кожному разі – чи це "супутні руйнування", чи це так і планувалося – ваші дії б’ють по нас", – наголосив Сійярто.