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Україні залишилося виконати дві умови для розблокування Угорщиною комісії Україна-НАТО

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Україні залишилося виконати дві умови висунуті Угорщиною
Україні залишилося виконати дві умови висунуті Угорщиною / radiosvoboda.org

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав умови, які залишилося виконати для розблокування комісії Україна-Нато.

Про це повідомляє Європейська правда.

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Зазначається, що Будапешт висував три вимоги, які дозволять зняти вето з проведення комісії Україна-НАТО.

Міністр закордонних справ Угорщини зазначив, що першою умовою є продовження перехідного періоду щодо мови освіти до 2023 року. Україна повинна за цей час досягнути домовленостей з меншинами про зміни, що будуть впроваджені.

Друга умова, яка також повністю відповідає пропозиціям Венеціанської комісії – норма про мову навчання не повинна поширюватися на приватні школи,
– заявив Петер Сійярто.

Третьою умовою, що була висунута Угорщиною, був початок консультацій з представниками угорської меншини. Наразі цей процес вже розпочато, про що зауважив Сійярто наголосивши, що цю умову уже виконано.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що війна з Російською Федерацією, що триває на окупованому Донбасі, не може і не повинна бути виправданням тому, що Україна "порушує права угорців".

Теги: Новини політики Новини України Угорщина Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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