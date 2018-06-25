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"Війна з Росією не виправдання": глава МЗС Угорщини зробив серйозну заяву щодо України

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Сійярто заявив, що війна з Росією не може бути виправданням порушення прав угорців в Україні
Сійярто заявив, що війна з Росією не може бути виправданням порушення прав угорців в Україні / Фото з відкритих джерел

Війна з Російською Федерацією, що триває на окупованому Донбасі, не може і не повинна бути виправданням тому, що Україна "порушує права угорців".

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в ефірі телеканалу "1+1", передає "Інтерфакс".

"Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України, але ваша війна з Росією не може і не має бути виправданням, чому ви порушуєте права угорців", – заявив міністр.

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Він зауважив, що Угорщина і надалі буде підтримувати територіальну цілісність України, оскільки це "важливіше, ніж усі проблеми", але Будапешт не розглядає це як виправдання для порушень двосторонніх багатосторонніх зобов'язань Києва.

"Я сподіваюся, що колись в майбутньому це буде вирішено і тоді ми зможемо повернутись до атмосфери, яку ми мали перед вереснем минулого року (прийняття закону про освіту – "24")", – зазначив Сійярто.

Окрім того, глава МЗС наголосив, що "його дійсно ображає" те, що є українці, які вважають, що Угорщина схвалює окупацію частини території Донецької і луганської областей.

Він додав, що не розуміє, чому українці висловлюють побоювання, що на заході країни можуть бути сепаратистські настрої на користь Угорщини.

У вас війна, але залиште угорців у спокої. Мені здається, що це дуже погано, що ви звинувачуєте угорців, або ображаєте угорців через те, що у вас війна з Росією,
– підкреслив Сійярто.

Крім того, він підкреслив, що саме Угорщина була найбільшим прихильником безвізового режиму України з ЄС.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Угорщина Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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