Спершу у Словаччині різко розкритикували Україну за припинення транзиту нафти "Лукойл" та пригрозили відреагувати на дії Києва. Наразі ж Фіцо пропонує "технічне рішення" для відновлення транзиту через нашу державу.

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Яке рішення пропонує Фіцо

Як йдеться у повідомленні інформагентства TASR, під час розмови з українським прем'єром Фіцо запропонував йому "технічне рішення" транзиту російської нафти, "в якому мали б взяти участь кілька держав, зокрема Словаччина".

Відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft, оскільки альтернативні джерела нафти є дорожчими й можуть бути технологічно непридатними,

– кажуть у словацькому уряді.

Там зауважили, що протягом найближчих днів триватимуть "інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні". Однак будь-яких подробиць вищезгаданого рішення з боку Словаччини вказано не було.

Зауважимо що після заборони на імпорт російської нафти після початку повномасштабної війни під винятки потрапили Словаччина та Угорщина. Однак нещодавнє рішення Києва про заборону транзиту змусило їх лютувати.

Вочевидь готовність до діалогу з боку Фіцо виникла після того, як Угорщині та Словаччині не вдалося залучити ЄС до суперечки з Україною. Зокрема Єврокомісія поставила на стоп їхні прохання закликати Київ зняти нещодавні санкції з російської нафтової компанії "Лукойл".