Сначала в Словакии резко раскритиковали Украину за прекращение транзита нефти "Лукойл" и пригрозили отреагировать на действия Киева. Сейчас же Фицо предлагает "техническое решение" для восстановления транзита через наше государство.

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Какое решение предлагает Фицо

Как говорится в сообщении информагентства TASR, во время разговора с украинским премьером Фицо предложил ему "техническое решение" транзита российской нефти, "в котором должны были бы принять участие несколько государств, в частности Словакия".

Восстановление транзита части российской нефти является чрезвычайно важным для нефтеперерабатывающего завода Slovneft, поскольку альтернативные источники нефти являются более дорогими и могут быть технологически непригодными,

– говорят в словацком правительстве.

Там отметили, что в течение ближайших дней будут продолжаться "интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне". Однако каких-либо подробностей вышеупомянутого решения со стороны Словакии указано не было.

Заметим что после запрета на импорт российской нефти после начала полномасштабной войны под исключения попали Словакия и Венгрия. Однако недавнее решение Киева о запрете транзита заставило их бушевать.

Очевидно готовность к диалогу со стороны Фицо возникла после того, как Венгрии и Словакии не удалось привлечь ЕС к спору с Украиной. В частности Еврокомиссия поставила на стоп их просьбы призвать Киев снять недавние санкции с российской нефтяной компании "Лукойл".