Собственно, заявление Пеллегрини приводит издание Denník N. Там также указали комментарий и главы оборонного ведомства Словакии.

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Словакия угрожает Украине за запрет транзита "Лукойла"

Президент Словакии допустил возможность того, что в случае сохранения ситуации Братислава может применить "неопределенные ответные меры".

Пеллегрини напомнил, что Словакия помогает Украине с реверсом газа, а также с поставками электроэнергии.

Если ситуация не будет исправлена, мы будем вынуждены реагировать,

– сказал президент Словакии.

Также он добавил, что Словакия, по его мнению, не заслуживает на такой подход со стороны Киева.

Кроме этого, министр обороны Словакии Роберт Калиняк отметил, что прекратив транзит российской нефти, Киев "многим рискует".

"Действия Украины были безответственными", – добавил Калиняк.