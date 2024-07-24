Власне, заяву Пеллегріні наводить видання Denník N. Там також вказали коментар і очільника оборонного відомства Словаччини.

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Президент Словаччини допустив можливість того, що у разі збереження ситуації Братислава може застосувати "невизначені заходи у відповідь".

Пеллегріні нагадав, що Словаччина допомагає Україні з реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати,

– сказав президент Словачиини.

Також він додав, що Словаччина, на його думку, не заслуговує на такий підхід з боку Києва.

Крім цього, міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк зазначив, що припинивши транзит російської нафти, Київ "багато чим ризикує".

"Дії України були безвідповідальними", – додав Каліняк.