Робер Фіцо заявив, що він провів телефонні перемовини з українським прем'єром 19 липня. Адже 18 липня зупинився транзит нафти "Лукойлу".
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Що заявив словацький прем'єр через нафту
У пресслужбі уряду Словаччини повідомили журналістам, що Роберт Фіцо розкритикував включення до санкційного списку російської компанії "Лукойл", чию нафту використовував нафтопереробний завод Slovnaft.
Фіцо заявив, що ці обмеження є безглуздими санкціями, оскільки вони завдають шкоди не Росії, а насамперед – деяким країнам ЄС.
Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин,
– заявив Фіцо.
Він додав, що рішення президента України значить, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить в угорську групу MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж йому потрібно для перероблення.
За словами Роберта Фіцо, це матиме вплив не тільки на словацький ринок, але й може призвести до припинення постачання нафти, виробленої на Slovnaft, в Україну. За словами угорського політика, це становить майже десяту частину всього українського споживання.
В уряді заявили, що Роберт Фіцо вже декілька днів обговорює це питання з:
- відповідними членами кабінету міністрів,
- представниками угорської групи MOL, до якої входить завод Slovnaft.
Словацький уряд пояснив, що нафтопереробний завод забезпечив постачання російської нафти від іншого постачальника, а також замовив нафту з альтернативних джерел.
Варто зауважити, що Братислава та Будапешт продовжують отримувати нафту від інших російських постачальників, окрім "Лукойлу".