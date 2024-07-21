Робер Фіцо заявив, що він провів телефонні перемовини з українським прем'єром 19 липня. Адже 18 липня зупинився транзит нафти "Лукойлу".

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Що заявив словацький прем'єр через нафту

У пресслужбі уряду Словаччини повідомили журналістам, що Роберт Фіцо розкритикував включення до санкційного списку російської компанії "Лукойл", чию нафту використовував нафтопереробний завод Slovnaft.

Фіцо заявив, що ці обмеження є безглуздими санкціями, оскільки вони завдають шкоди не Росії, а насамперед – деяким країнам ЄС.

Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин,

– заявив Фіцо.

Він додав, що рішення президента України значить, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить в угорську групу MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж йому потрібно для перероблення.

За словами Роберта Фіцо, це матиме вплив не тільки на словацький ринок, але й може призвести до припинення постачання нафти, виробленої на Slovnaft, в Україну. За словами угорського політика, це становить майже десяту частину всього українського споживання.

В уряді заявили, що Роберт Фіцо вже декілька днів обговорює це питання з:

відповідними членами кабінету міністрів,

представниками угорської групи MOL, до якої входить завод Slovnaft.

Словацький уряд пояснив, що нафтопереробний завод забезпечив постачання російської нафти від іншого постачальника, а також замовив нафту з альтернативних джерел.

Варто зауважити, що Братислава та Будапешт продовжують отримувати нафту від інших російських постачальників, окрім "Лукойлу".

Зверніть увагу! Рада національної безпеки і оборони України у червні 2024 року розширила санкції проти "Лукойлу", додавши заборону на транзит. Санкції діють з 2018 року, проте раніше стосувалися виведення капіталів, обмеження торговельних операцій, заборони участі в приватизації чи оренді державного майна.