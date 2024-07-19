Звідки Словаччина та Угорщина отримують нафту

Словаччина та Угорщина підтвердили, що продовжують отримувати нафту від інших російських постачальників, однак не від "Лукойлу".

Читайте також: Дружній "деребан": куди поділися активи Пригожина

Зокрема, в словацькому Міністерстві економіки повідомили, що цей крок матиме вплив на нафтопереробний завод Slovnaft у Братиславі.

За інформацією, яку ми отримали від Transpetrol, поставки російської нафти до Словаччини не припинені. Інформація від Slovnaft вказує на те, що проблема стосується лише поставок від конкретного постачальника, російської компанії "Лукойл",

– сказала речниця Міністерства економіки Марію Павлусік.

У вівторок Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що постачання сирої нафти компанією "Лукойл" через Україну також більше не здійснюється.

Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою "Лукойл" не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням,

– сказав Сійярто журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

Нагадаємо, що "Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, які були досить обмеженими і стосувалися лише виведення капіталів, обмеження торговельних операцій, а також заборони на участь у приватизації та оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО значно розширила ці санкції, включивши заборону на транзит та інші обмеження.