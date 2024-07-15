Словацький парламент не ухвалив резолюцію про засудження російської атаки на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Парламентарі не дійшли до її розгляду.

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Проголосував лише 41 депутат

Ініціаторкою резолюції стала депутатка з опозиційної "Прогресивної Словаччини" Беата Юрик, яка запропонувала додати її до порядку денного.

За винесення резолюції про російський удар по "Охматдиту" на порядок денний проголосував лише 41 депутат парламенту Словаччини. Саме тому парламентарі навіть не дійшли до її розгляду.

У відповідь на пропозицію про винесення цієї резолюції на порядок денний депутатка Яна Вальова з партії прем’єр-міністра Роберта Фіцо SMER-SD вигукнула: "Ви там були?".

Росія 8 липня масовано атакувала Україну. Мер Віталій Кличко повідомив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Згодом у КМВА зазначили, що постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Шевченківському районі.

Приліт стався в один із корпусів медзакладу. Голова МОЗ Віктор Ляшко уточнив, що було влучання по токсикологічному корпусу з важкохворими дітьми.