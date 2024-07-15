Свій виступ президент розпочав зі згадки про обстріл Києва 8 липня, коли ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит" – одну із сотні, знищених російськими загарбниками.

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"Україна не підкориться злу"

Тоді, каже Зеленський, увесь світ побачив, як Україну хочуть вбити, і як вона, попри все, тримає удари.

Глава держави наголосив, що ми боремося проти страшного ворога, який далекий від справжнього християнства. Його сутність – це руїни та смерть, яку ми повинні здолати.

Україна не може погодитися на менше, ніж жити. На менше, ніж зберегти себе. На менше, ніж залишитися людьми. Україна не підкориться злу, яке проливає кров заради свого хворого самоствердження. Яке зневажає правду і людську, і Божу та знецінює всіх, окрім себе. Росія саме на цьому будує свою державність.

Але ми з вами інші,

– заявив президент.

Зеленський зазначив, що українці мають перемогти це зло і обов'язково це зроблять.