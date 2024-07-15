У неділю, 14 липня, Головне управління розвідки відзвітувало про роботу підрозділу Firebird.

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ГУР відпрацювало по техніці ворога

Як констатували в ГУР Міноборони, було уражено комплекси зв'язку та спостереження, а також місця базування російських загарбників.

Оператори fpv-дронів спецпідрозділу ГУР МО України Firebird продовжують методично нищити цілі ворога на фронті,

– йдеться у повідомленні ГУР.

Головне управління розвідки наголошує: полювання – триває, а також публікує відео, на якому видно знищення російської техніки.

Українська розвідка знищила комплекси росіян: дивіться відео ГУР

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Загалом слід згадати, що з кожним днем у росіян більше проблем. Проти ночі 15 липня дрони атакували Липецьку та Брянську області Росії. Один з безпілотників впав на території електропідстанції Становлянському окрузі ворожої держави. Водночас окупанти кажуть, що ліквідували 14 безпілотників за допомогою систем ППО.

Крім того, було неспокійно на тимчасово окупованому Криму, де навіть перекривали Кримський міст через атаку БпЛА. Вибухи чули жителі Севастополі. Також було гучно в районі милу Фіолент, що ворог розташував свої засоби радіоелектронної боротьби.