Заступник керівника ОП Ігор Жовква вважає, що є шанс отримати відповідний дозвіл уже найближчим часом. За його словами, рано чи пізно Київ зможе переконати Білий дім.

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Україна працює над дозволом щодо ударів по Росії

Жовква згадав про саміт НАТО у Вашингтоні, який завершився декілька днів тому – 11 липня. Він зазначив, що робота над цим питанням велася задовго до саміту, відтоді вже були певні зрушення.

Ми працюємо зі США на різних рівнях – з Міноборони, Радою нацбезпеки, Білим домом – ми рухаємося цим шляхом і сподіваємося, що це рішення ухвалять найближчим часом. Нам це потрібно.

Посадовець закликав не спекулювати в пресі це дуже важливе рішення щодо ударів американською зброєю по Росії. Як він наголосив, Київ активно працює над цим, докладаючи максимум зусиль.

І ми це зробимо (отримаємо дозвіл на удари по глибині Росії – 24 Канал),

– акцентував Жовква.

Заступник керівника ОП натякнув, що усі важливі рішення, які Вашингтон ухвалював раніше, не супроводжувались гучним медійним шумом. Цього разу, ймовірно, усе буде так само.

Зверніть увагу! Чиновник констатував, що головним аргументом України в цій дискусії є захист від ракетних ударів, які Росія завдає з конкретних місць на своїй території.

Одночасно Ігор Жовква закликав не забувати про нещодавно підписану двосторонню безпекову угоду, а також масштаби допомоги, наданої з боку США.