Навпаки цей документ – це "частина мосту" на цьому шляху. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

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Державний секретар і чинний президент говорили про те, наскільки важливий міст до членства України в НАТО. Звісно, ця двостороння безпекова угода не є замінником членству України в НАТО,

– сказав Пател.

Україна приєднається до НАТО

За його словами, США розглядають угоду з Україною "як частину мосту для того, щоби в один день Україна могла приєднатися до НАТО".

Представник Держдепу також вкотре підкреслив, що Сполучені Штати підтримують політику відкритих дверей до Альянсу.

Довідково. Двосторонню угоду про гарантії безпеки Україна і США підписали 13 червня. Київ зобов'язався провести низку інституційних реформ на шляху країни до членства у Північноатлантичному Альянсі.