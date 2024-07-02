Навпаки цей документ – це "частина мосту" на цьому шляху. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.
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Державний секретар і чинний президент говорили про те, наскільки важливий міст до членства України в НАТО. Звісно, ця двостороння безпекова угода не є замінником членству України в НАТО,
– сказав Пател.
Україна приєднається до НАТО
За його словами, США розглядають угоду з Україною "як частину мосту для того, щоби в один день Україна могла приєднатися до НАТО".
Представник Держдепу також вкотре підкреслив, що Сполучені Штати підтримують політику відкритих дверей до Альянсу.