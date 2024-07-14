Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін сказав 24 Каналу, що водночас раніше США надали дозвіл Україні бити вглиб російської території на відстань 100 кілометрів. Нагадаємо, що саме це дозволило зупинити наступ ворога на Харківському напрямку.

До теми Ситуація може змінитись, – Пентагон про дозвіл бити ATACMS вглиб території Росії

Емоції українців зрозумілі

Однак Україні потрібно мати більше можливостей, щоб завдавати ударів по російських аеродромах, де розташовані їхні бомбардувальники, по складах зі зброєю, воєнних виробництвах та інших об'єктах.

Зрозуміло, що коли українці не мають світла по декілька годин поспіль, про яке терпіння можна говорити. Владімір Путін саме не це і розраховує – щоб українці перебували у важкому психологічному стані. Тому я розумію людей, які емоційно висловлюються в коментарях в моїх акаунтах в соцмережах,

– зауважив Юрій Рашкін.

Однак коли українці висловлюють невдоволення тим, що США буцімто могли зробити більше для України, це жодним чином не впливає на офіційну позицію Сполучних Штатів.

Водночас атаки західними ракетами на відстань 100 кілометрів вже дозволені. В цьому сенсі удар хоч на 1 метр далі цієї відстані змінить все. Після цього вже необхідно говорити, що не треба бити по Москві та Кремлю. А по всьому іншому – будь ласка,

– наголосив політичний діяч.

Дозвіл на завдання ударів вглиб Росії: коротко