США не дозволяють бити по російській території ракетами ATACMS. У Пентагоні пояснили, чи може змінитись це рішення.

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Чи зможе Україна бити цими ракетами

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала питання використання далекобійних американських ракет ATACMS проти об'єктів на території Росії.

США не дозволяє Україні використовувати ракети ATACMS для "глибоких" ударів по Росії, АЛЕ це може змінитися,

– вважає вона.

Сінгх пояснила, що війна змінюється, тому потрібно пристосовуватись до нових умов.

Станом на липень 2024 року Україна може використовувати зброю, яку їй надають союзники та партнери, для того, щоб бити по прикордонних територіях агресорки.

Водночас, за словами Саллівана, США все ще не дозволяють Україні використовувати ATACMS для ударів вглиб Росії.