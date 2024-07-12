США не позволяют бить по российской территории ракетами ATACMS. В Пентагоне объяснили, может ли измениться это решение.

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Сможет ли Украина бить этими ракетами

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала вопрос использования дальнобойных американских ракет ATACMS против объектов на территории России.

США не позволяет Украине использовать ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, НО это может измениться,

– считает она.

Сингх объяснила, что война меняется, поэтому нужно приспосабливаться к новым условиям.

По состоянию на июль 2024 года Украина может использовать оружие, которое ей предоставляют союзники и партнеры, для того, чтобы бить по приграничным территориям агрессора.

В то же время, по словам Салливана, США все еще не позволяют Украине использовать ATACMS для ударов вглубь России.