Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что в то же время ранее США предоставили разрешение Украине бить вглубь российской территории на расстояние 100 километров. Напомним, что именно это позволило остановить наступление врага на Харьковском направлении.
К теме Ситуация может измениться, – Пентагон о разрешении бить ATACMS вглубь территории России
Эмоции украинцев понятны
Однако Украине нужно иметь больше возможностей, чтобы наносить удары по российским аэродромам, где расположены их бомбардировщики, по складам с оружием, военным производствам и другим объектам.
Понятно, что когда у украинцев нет света по несколько часов подряд, о каком терпении можно говорить. Владимир Путин именно не это и рассчитывает – чтобы украинцы находились в тяжелом психологическом состоянии. Поэтому я понимаю людей, которые эмоционально высказываются в комментариях в моих аккаунтах в соцсетях,
– отметил Юрий Рашкин.
Однако когда украинцы выражают недовольство тем, что США якобы могли сделать больше для Украины, это никоим образом не влияет на официальную позицию Соединенных Штатов.
В то же время атаки западными ракетами на расстояние 100 километров уже разрешены. В этом смысле удар хоть на 1 метр дальше этого расстояния изменит все. После этого уже необходимо говорить, что не надо бить по Москве и Кремлю. А по всему остальному – пожалуйста,
– подчеркнул политический деятель.
Разрешение на нанесение ударов вглубь территории России: кратко
- Россия в мае начала наступление на Харьковщине, что заставило Украину в очередной раз обратиться к западным партнерам о разрешении бить их оружием по территории России. После этого соответствующие удары одобрила Великобритания, Швеция и других стран.
- В то же время США разрешили нашей стране наносить удары из систем HIMARS и РСЗО GMLRS по территории России вблизи с границей в Харьковской области. Однако США оставили ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России.