Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что в то же время ранее США предоставили разрешение Украине бить вглубь российской территории на расстояние 100 километров. Напомним, что именно это позволило остановить наступление врага на Харьковском направлении.

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Эмоции украинцев понятны

Однако Украине нужно иметь больше возможностей, чтобы наносить удары по российским аэродромам, где расположены их бомбардировщики, по складам с оружием, военным производствам и другим объектам.

Понятно, что когда у украинцев нет света по несколько часов подряд, о каком терпении можно говорить. Владимир Путин именно не это и рассчитывает – чтобы украинцы находились в тяжелом психологическом состоянии. Поэтому я понимаю людей, которые эмоционально высказываются в комментариях в моих аккаунтах в соцсетях,

– отметил Юрий Рашкин.

Однако когда украинцы выражают недовольство тем, что США якобы могли сделать больше для Украины, это никоим образом не влияет на официальную позицию Соединенных Штатов.

В то же время атаки западными ракетами на расстояние 100 километров уже разрешены. В этом смысле удар хоть на 1 метр дальше этого расстояния изменит все. После этого уже необходимо говорить, что не надо бить по Москве и Кремлю. А по всему остальному – пожалуйста,

– подчеркнул политический деятель.

Разрешение на нанесение ударов вглубь территории России: кратко