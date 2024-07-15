Російські ЗМІ стверджують, що один з безпілотників впав на територію електропідстанції у Становлянському окрузі Липецької області, – інформує 24 Канал.

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Дрони атакували Липецьку та Брянську області

За словами пропагандистів, жертв у Липецькій області немає. Губернатор регіону наголошує, що підстанція продовжує працювати у звичайному режимі.

На місці падіння працюють правоохоронці. Жертв немає. Роботу електропідстанції не порушено,

– пише російський чиновник Ігор Артамонов.

Водночас ворожі ЗМІ стверджують, що російська ППО буцімто збила 14 українських дронів над Брянською областю. Російський очільник регіону також додає, що "постраждалі та руйнування відсутні".

Цікаво, що окупанти інформували про "збиті БпЛА" над Брянщиною у декілька заходів: спершу вони написали про 6 збитих дронів, через годину – про ще 3, а потім – про ще 5. Разом якраз-таки 14.

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Додамо, що проти ночі 15 липня також масованої атаки зазнав тимчасово окупований Крим. По місту Севастополю вдарили безпілотні літальні апарати, росіянам навіть довелось перекривати Кримський міст.

Крім того, вибухи чули у районі мису Фіолент. Російські загарбники стверджували, що нібито "працювала ППО" по українських дронах.